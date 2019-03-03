РИАМО - 3 мар. На юге столицы в районе Нагатинский затон загорелся пришвартованный катер, на месте работают спасатели, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Третьего марта в 12:56 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Речников, дом 7, где, по предварительной информации, происходит возгорание пришвартованного катера», – говорится в сообщении.

На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших не поступала.