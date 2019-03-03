РИАМО - 3 мар. Полиция выясняет причины смерти неизвестного мужчины, тело которого нашли в подъезде дома на улице Парковой в Люберцах, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне днем на улице Парковой в городском округе Люберцы в подъезде на лестничной площадке без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 30-35 лет.

«Приняты меры к установлению личности неизвестного. Следственный отдел по Люберцам ГСУ СК России по Московской области проводит проверку по данному факту», - отметил собеседник агентства.