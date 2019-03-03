РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 мар. В Королевской городской больнице появился новый томограф и рентгеновский аппарат, в Костинской больнице устанавливается новый маммограф, написал на своей странице в Instagram глава муниципалитета Александр Ходырев.

«Продолжается модернизация медицинских учреждений Королева. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева, в Королевскую городскую больницу уже доставлен новый аппарат компьютерной томографии, позволяющий диагностировать серьезные заболевания. Установлен цифровой телескопический рентгеновский аппарат на три рабочих места. Этот аппарат имеет функцию изменения позиции в ситуации, когда пациента трудно или опасно перемещать. В Костинской больнице устанавливается новый маммограф», - написал Ходырев.

Также от отметил, что оборудование станет доступным для жителей города не менее чем через полгода, когда все аппараты пройдут успешную установку, пусконаладочные работы и лицензирование.