РИАМО - 3 мар. В Международный женский день некоторые музеи Москвы будут работать бесплатно, так, женщины смогут посетить Третьяковку, Музей Востока, Музей кино, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вход в некоторые столичные музеи 8 марта будет бесплатным для женщин. Москвички смогут посмотреть экспозиции Третьяковской галереи, Музея военной формы одежды, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Музея искусства народов Востока, культурного центра «Интеграция» имени Н.А. Островского, Музея кино, Музея декоративно-прикладного и народного искусства», – говорится в сообщении.

Кроме того, список музеев в настоящее время дополняется. Подробности можно узнать на официальных сайтах учреждений.

«В этот праздничный день мы дарим всем дамам бесплатный вход на постоянную экспозицию «Русский стиль. От историзма к модерну». Мы приглашаем провести этот день в окружении произведений Михаила Врубеля, Елены Поленовой, Александра Головина, Сергея Малютина и других художников Абрамцевских и Талашкинских мастерских», – сказала директор Музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова.

Также в этот день в Государственном историческом музее посетительницы смогут увидеть личные вещи российских самодержцев и полководцев, сокровища древних цивилизаций. Недавно тут открылась выставка «Обретение», на которой представлено 36 икон, написанных в период с XVI до начала XX века.