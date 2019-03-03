РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В микрорайоне Климовск Подольска управляющая компания МУП «СЕЗ» планирует устранить подтопление подвала одного из домов на улице Симферопольская до 6 марта по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на протечку в подвале многоквартирного дома №45 по улице Симферопольская в микрорайоне Климовск. Она отметила, что в подвале стоит огромная лужа, похожая на замерзшее озеро. Подобное содержание многоквартирного дома может привести к его порче.

«Данное обращение, поступившее на портал «Добродел», было рассмотрено администрацией округа. По информации управляющей организации МУП «СЕЗ», работы по устранению воды в подвальном помещении будут проведены до 6 марта», - сказал замглавы администрации по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.