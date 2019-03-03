РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 мар. Хоккейный клуб «Королев» обыграл команду ХК «Александр Невский» из Ногинска со счетом 6:3 в первом матче плей-офф Ночной хоккейной лиги, сообщается в Instagram-аккаунте Королевского хоккейного клуба.

«Состоялся первый матч в плей-офф Ночной хоккейной лиги, где мы одержали уверенную победу со счетом 6:3 над командой ХК «Александр Невский», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что команды снова встретятся в матче НХЛ 3 марта в Электростали.