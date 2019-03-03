РИАМО - 3 мар. На дорогах столицы 16 экипажей дорожного патруля помогают автомобилистам, попавшим в сложную ситуацию в условиях метели и плохой видимости, больше всего экипажей задействовано в районе МКАД, где произошло несколько ДТП, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«И в эту непогоду (и все остальные непогоды) дорожный патруль рядом. 16 экипажей (из них 9 – на МКАД, где сегодня особенно сложно), с крепкими тросами (и торсами), европротоколами, инструментами и лебедками – со всем тем, что незаменимо в самый злой снегопад», – говорится в сообщении.

Ранее на 60-м километре МКАД столкнулись 24 автомобиля. В результате мелких ДТП пострадал один человек. Движение на участке перекрывали, в данный момент оно полностью восстановлено.

По прогнозу, осадки в виде мокрого снега ожидаются в течение всего воскресенья.