РИАМО - 3 мар. На 8 марта в Москве ожидается температура выше нормы и дожди, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«По прогнозу, 8 марта Москва будет находиться в теплом секторе циклона. Ночью облачно, временами снег, температура – от минус 2 до минус 4. Днем будет облачно, температура – от плюс 4 до плюс 6. Ожидаются дожди с мокрым снегом», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также ожидается юго-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду.

В целом на следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается потепление. Осадки в виде мокрого снега и дождей. В понедельник возможна небольшая метель. Атмосферное давление продолжит сохраняться на отметке ниже нормы, практические всю неделю его показатели будут сохраняться на отметке в 735 миллиметров ртутного столба.