РИАМО - 3 мар. Столичные театры подготовили обширную программу на весну, уже известны десять главных премьер, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С приходом весны в репертуаре столичных театров появляются новые спектакли. <…> В Театре наций – новый спектакль Rimini Protokoll, в Театре Романа Виктюка – новый «Мелкий бес», Тимофей Кулябин ставит «Русалку» Дворжака в Большом, а Марк Розовский делает мюзикл по произведениям Конана Дойла», – говорится в сообщении.

Так, в Большом театре готовят к премьере самую известную оперу чешского композитора Антонина Дворжака – «Русалку». В театре имени А.С. Пушкина 13 марта поставят «Рыцарь пламенеющего пестика» – пьеса о двух неугомонных зрителях, которые мешают представлению и предлагают на главную роль своего бездарного племянника.

В МХАТ имени Горького 14 марта покажут «Сцены из супружеской жизни (в перестройку)».

«Двукратный лауреат премии «Оскар» режиссер Андрей Кончаловский перенес на театральную сцену сюжет фильма Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни», снятого в 1973 году. Юхан и Марианна живут вместе уже много лет, и однажды их брак дает трещину: он понимает, что больше не любит жену, а она до конца не может разобраться, стоит ли бороться за их отношения», – уточняется в материале.

«Герой нашего времени» поставят в театре имени Моссовета 17 марта. Постановка включает четыре главы: «Бэла», «Максим Максимыч», «Княжна Мери» и «Фаталист». В театре имени Евгения Вахтангова 18 марта покажут «Дневник Анны Франк». В «Гоголь-центре» 27 марта – «Спасти орхидею», в театре «У Никитских ворот» 27 марта – «Пляшущие человечки».

В театр Романа Виктюка 29 марта состоится «Мелкий бес». Уточняется, что это самая ожидаемая премьера театра Романа Виктюка. Премьера уже состоялась 1 марта, ближайший показ – 29 марта.

В Театре наций 6 марта покажут «Зловещую долину», в «Электротеатре Станиславского» 13 апреля – премьера спектакля «Служанки бульвара Сансет» – это дебютная режиссерская работа актера Владимира Коренева.