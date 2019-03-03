РИАМО - 3 мар. В столице 2 марта завершился этап мирового тура по сноуборду Grand Prix de Russie в дисциплине «биг-эйр», россиянин занял второе место, уступив первенство участнику из Франции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Спортсмены соревновались на территории спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы», где специально построили стартовую разгонную эстакаду (рампу).

«На соревнования приехали более 30 сильнейших райдеров России, США и Европы: участники Олимпийских игр, победители чемпионатов мира, этапов Кубка мира и X-Games Антуан Трюшон (Канада), Карлос Гербер (Швейцария), Себастьен Конийненберг (Франция), Матиас Вайсенбахер (Австрия) и другие», – говорится в сообщении.

Так, победителем стал Себастьен Конийненберг из Франции, серебро забрал российский спортсмен Владислав Хадарин, а третье место занял Николас Хубер из Швейцарии.

Grand Prix de Russie – зрелищные соревнования по экстремальным видам спорта. Сноубордист, который выступает в дисциплине «биг-эйр», разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки. Прыжок тщательно рассчитывается, чтобы он был затяжным и зрелищным, но в то же время безопасным. Выступления участников оценивают по сложности трюков, динамике, чистоте и красоте исполнения. Соревнования провели в столице в шестой раз.