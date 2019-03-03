РИАМО - 3 мар. Из-за короткого замыкания в электрощитовой торгового центра «Райкин Плаза» на Шереметьевской улице эвакуировали всех посетителей, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Было короткое замыкание в электрощитовой, сработала сигнализация. Замыкание было без последующего возгорания», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, в целях безопасности охрана всех из здания вывела.