РИАМО - 3 мар. Участники «Московского долголетия» смогут активно отметить Масленицу в округах столицы, так, пройдут интеллектуальные викторины и вокальный квест, также желающие смогут станцевать зумбу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участников проекта «Московское долголетие» приглашают отметить Масленицу. На юго-востоке столицы 5 марта в 14:00 начнутся гулянья «Масленица-Краса». В программе выступления ростовых кукол, ярмарка народных сувениров и подарков, мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, а также квесты – танцевальный «Зумба», познавательный «Масленичные обереги», вокальный «Песенные забавы», спортивный «Валенки на завалинке», – говорится в сообщении.

Кроме того, пройдет концерт, на котором выступят творческие коллективы Дворца культуры «Капотня» и ансамбль «Душа России». Гостей угостят блинами и кашей.

Для жителей районов Ивановское, Перово и Новогиреево проведут праздник «Как на Масленой неделе». Его посвятят одновременно и Масленице, и Международному женскому дню. Участники разделятся на команды и пройдут семь этапов маршрута, названных по дням Масленой недели: «Встреча», «Заигрыш», «Лакомка», «Разгуляй», «Тещины вечерки», «Золовкины посиделки» и «Прощеное воскресенье». В конце праздника сожгут чучело Масленицы.

В Северо-Западном округе в 12:00 начнется праздник «Масленица, Масленица, дай блинком полакомиться». Там гости познакомятся со старинными обычаями проводов русской зимы. В парке «Борисовские пруды» праздник пройдет 7 марта в 14:00. Для участников приготовили «батл-блин» – большую программу состязаний, посвященную Масленице, а также викторины, игры и эстафеты.

В «Сокольниках» 10 марта в 14:00 на «Кинополяне» организуют эстафетные зоны «Пронеси блин на сковороде», «Ленточная карусель» и «Шкатулка желаний». Можно будет сходить на мастер-класс «Глиняная мастерская», покататься со снежной горки и поиграть в футбол метлами в зоне «Брумбол».

Первого марта в столице стартовал фестиваль «Московская Масленица». На 24 площадках в округах Москвы пройдут концерты, спектакли, экскурсии, мастер-классы и игровые программы.