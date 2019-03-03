РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В сельском доме культуры «Надежда» поселка МИС Подольска 4 марта проведут детский бесплатный мастер-класс по живописи для всех желающих, сообщается в группе «МБУК СДК Надежда» в соцсети «ВКонтакте».

«В сельском доме культуры «Надежда» поселка МИС в Подольске 4 марта пройдет детский мастер-класс по живописи под названием «Весенняя россыпь 2019». Начнется мероприятие в 17:00. Мы ждем всех мальчиков и девочек. В рамках мастер-класса дети с помощью кистей и красок смогут сотворить рисунок и подарить его своим мамам», - говорится в сообщении.

Проходить мероприятие будет по адресу: поселок МИС, дом 25. Участие бесплатное.