РИАМО - 3 мар. На северо-востоке столицы откроются бесплатные университетские курсы иностранных языков и компьютерной грамотности в рамках проекта «Университеты – округу», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект «Университеты – округу» запустили в пилотном режиме. Ожидается, что в дальнейшем он будет расширяться. Планируется проводить конкурсы и олимпиады, повышать профессиональную квалификацию учащихся и помогать в их трудоустройстве, а также развивать шахматный спорт, создавать медицинские классы и развивать инклюзивное образование. В рамках проекта «Университеты – округу» занятия будут проводить студенты и преподаватели вузов.

«В столице запустят проект «Университеты – округу». Соглашение о его реализации подписали ректоры 10 крупнейших вузов Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы во время I Московского молодежного социального форума», – говорится в сообщении.

Записаться на занятия по иностранным языкам может любой горожанин. Факультатив по компьютерной грамотности предназначен для людей старшего поколения.

Так, в проекте примут участие Российский государственный социальный университет, Московский городской педагогический университет, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Академия государственной противопожарной службы МЧС России, Национальный исследовательский московский государственный строительный университет и другие.

«Для РГСУ проект «Университеты – округу» – часть нашей общественной миссии. Мы изначально нацелены на то, чтобы наши выпускники развивали социальную сферу в регионах страны, а для этого они должны получить реальный опыт здесь, на месте учебы», – отметила ректор РГСУ Наталья Починок.