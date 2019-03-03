РИАМО - 3 мар. Движение на 60-м километре МКАД полностью восстановлено, всего на участке столкнулись 24 автомобиля, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Как ранее сообщил представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве, на 60-м километре МКАД произошло несколько мелких ДТП, в результате происшествия пострадал один человек.

«В 11:20 движение на участке полностью восстановлено. Всего там столкнулись 24 автомобиля. С внутренней стороны МКАД было три ДТП по три автомобиля, два по четыре и одно по две машины, пострадал один человек. С внешней стороны было одно ДТП по три машины и одно по две машины», - уточнил собеседник агентства.

В свою очередь в Twitter-аккаунте «Московского транспорта» отмечается, что на МКАД была авария с 19 автомобилями, «в основном жестянка, но, по предварительным данным, один пострадавший».

«В некоторых СМИ говорят про 30 машин - это не соответствует действительности. Будьте осторожны и внимательны на дорогах!» - заключается в материале.

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