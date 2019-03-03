РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мар. В подмосковных Люберцах жители создали рабочую группу по вопросам раздельного сбора мусора, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Ружицкий встретился с жителями округа в рамках Дня разъяснения порядка формирования тарифов за вывоз твердых отходов. День разъяснения порядка формирования тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов прошел 2 марта в городском округе Люберцы.

«Жители Люберец создали рабочую группу, члены которой в этот же день составили письма в министерство ЖКХ Московской области и комитет по тарифам и ценам Подмосковья с просьбой дать разъяснения по вопросам, связанным с начислением платы за вывоз ТКО, ТБО и работе регионального оператора», - сказал Ружицкий.

Основные вопросы, которые рассмотрели в рамках дня разъяснения порядка формирования тарифов за вывоз ТКО, касались тарифной политики, порядка начисления платы за обращение с ТКО в МКД и СНТ, своевременности вывоза мусора, сортировки отходов на начальном и последующих этапах, работы полигона «Торбеево».

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева 2 марта во всех муниципалитетах Подмосковья проходили подобные встречи. С 1 января 2019 года сбор и вывоз мусора на территории городского округа Люберцы производит единый региональный оператор ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск». Мы отдаем себе отчет, что пока должным образом работа отлажена не везде. Есть ряд замечаний по деятельности оператора, но мы плотно работаем, чтобы их устранить», - отметил Ружицкий.

В Едином дне разъяснения жителям Московской области порядка формирования тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов приняли участие более 170 экспертов из различных ведомств и организаций, в том числе министерства ЖКХ Подмосковья, администраций муниципальных образований, МособлЕИРЦ, «Мосэнергосбыта», региональных операторов.