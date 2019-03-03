На 60-м километре МКАД произошло несколько ДТП, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
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На 60-м километре МКАД произошло несколько ДТП, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
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