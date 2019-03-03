РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. Подольские волонтеры Георгиевского сестричества милосердия передали трудовому дому «Олимп» хлебные изделия, крупы и печенья, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера вечером (2 марта - ред.) мы приехали в подольский трудовой дом «Олимп», в котором проживают и работают люди, по тем или иным причинам лишившиеся жилья и попавшие в трудную жизненную ситуацию. Наталья Белемец передала нам, за что ей огромное спасибо, более двух десятков батонов свежего хлеба, ржаные булочки, мы к этому добавили крупы, печенья, чай и отвезли в трудовой дом», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что Георгиевское сестричество милосердия сотрудничает с трудовым домом «Олимп» не первый год. Почти каждую неделю его сотрудники приходят в лавку «На Благо» за вещами, а также волонтеры уже несколько раз отправляли в трудовой дом людей, которым некуда было идти.