РИАМО – 3 мар. Скончался обладатель Пулитцеровской премии и один из наиболее авторитетных фотокорреспондентов агентства Reuters Яннис Бехракис, передает Газета.ru.

Он скончался после продолжительной борьбы с раком, его не стало в возрасте 58 лет.

«Бехракис освещал различные конфликты в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и в Азии. В частности, фотокорреспондент работал в таких горячих точках, как Чечня и Афганистан», – отмечается в материале.

В 2016 году он получил Пулитцеровскую премию за освещение кризиса с беженцами.

«Моя миссия – рассказать вам историю, а затем вы решите, что с этим делать. Моя миссия – это сделать так, чтобы никто не мог сказать: «Я не знал», – так Бехракис видел свою работу.