РИАМО – 3 мар. После сообщения о «минировании» вечером 2 марта эвакуировали торговый центр «Мега» на Теплом Стане в Москве, на месте работали полицейские, передает РИА Новости.

«Позвонил неизвестный, который сообщил о минировании ТЦ «Мега» на Теплом Стане», – отмечается в сообщении.

Спасатели и полицейские находились у торгового центра.

Новая волна сообщений и звонков о «минировании» началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов.

Похожая ситуация сложилась более года назад. Массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года и охватили 75 из 85 регионов России.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.