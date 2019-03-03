РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В подмосковном Подольске в воскресенье утром на Симферопольском шоссе образовалась пробка длиной около 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 10:47 на Симферопольском шоссе образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от съезда с Объездной дороги до СНТ «Коллективный сад № 3». Средняя скорость движения на данном участке дороги – 20 километров в час.

Как отмечается в сервисе, на данном промежутке дороги в левом ряду произошло ДТП, которое и могло стать причиной возникшего затора.