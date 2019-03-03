РИАМО - 3 мар. Высота снежного покрова на северо-западе и западе Москвы достигла свыше 40 сантиметров, в Московском регионе продолжает идти снегопад, сообщается на сайте «Метеоновости».

По данным на утро 3 марта, высота снега в столице по опорной метеостанции ВДНХ увеличилась до 31 сантиметра. В прошлом, 2018 году, снега в столице было примерно на 10 сантиметров больше.

«В настоящий момент высота снежного покрова более 40 сантиметров отмечается на северо-западе и западе столицы: в Тушине, к примеру, 43 сантиметра. Это выше средних показателей для начала календарной весны», - отмечается в материале.

Погода в ближайшие дни ожидается неустойчивой, но в целом в первой половине следующей недели прогнозируются дневные оттепели, а также осадки в виде дождя. Снег будет таять.