РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Столичные хоккеисты из ЦСКА обыграли подольский хоккейный клуб «Витязь» со счетом 3:1 в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщается в группе подольского клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Хоккейный клуб «Витязь» проиграл московскому ЦСКА со счетом 1:3. Но это лучшая игра в этой серии в исполнении «Витязя». Ребятами я доволен, тем, как они подготовились, самоотдачей. Минимальное количество ошибок сделали, но и за них нас наказали. Постараемся подготовиться к следующей игре, просим наших болельщиков прийти поддержать нас!» – сказал главный тренер ХК «Витязь» Валерий Белов.

Хоккейный матч между клубами «Витязь» и ЦСКА проходил в Подольске в субботу в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.