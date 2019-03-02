РИАМО - 2 мар. Все желающие смогут увидеть новейшую машину радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8 на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в Московской области в июне, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Военно-технический форум «Армия-2019» пройдет с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре Вооруженных сил «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».

«В рамках экспозиции «Армия России - завтра» будет продемонстрирована новейшая машина РХБ разведки РХМ-8. Использование указанной машины существенно ускорит ведение РХБ разведки, сбор, обработку и передачу данных в реальном режиме времени в систему управления войсками, повысит оперативность, достоверность и полноту выявления РХБ обстановки, точность прогнозов», - говорится в сообщении.

Во время форума войска РХБ защиты продемонстрируют более 70 образцов военной техники. Среди них тяжелая огнеметная система «Солнцепек», мобильные подвижные лаборатории, машина ТДА-3 для постановки дымовых завес, универсальная станция обработки УССО для дегазации и дезинфекции крупных объектов и личных вещей и оружия.