РИАМО - 2 мар. Информация об угрозе взрыва на территории торгово-развлекательного и делового комплекса «Москва-Сити» не подтвердилась, сообщает ТАСС.

«Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в «Москва-Сити». Сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи, проверили территорию комплекса, но взрывного устройства не нашли», - сказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, при проверке специалистами комплекса эвакуация людей не проводилась. Все организации и учреждения на территории «Москва-Сити» работали в штатном режиме.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве и Подмосковье. Все эти сообщения оказались ложными.