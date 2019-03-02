РИАМО - 2 мар. В Московской области в январе рост продаж новых легковых машин составил 10% по сравнению с началом 2018 года, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В январе 2019 года российский автомобильный рынок показал незначительный рост (плюс 1%). При этом рыночное падение отмечено в 40 субъектах РФ. В остальных российских регионах продажи новых легковых машин продемонстрировали положительную динамику или остались на уровне января 2018 года.

«Из наиболее крупных региональных рынков отметим те, где рост рынка оказался двузначным. К таким относятся Красноярский край (плюс 62%), Кемеровская (плюс 43%) и Новосибирская (плюс 35%) области, Ханты-Мансийский автономный округ (плюс 15%), Тюменская область (плюс 13%), Подмосковье (плюс 10%)», - говорится в сообщении.

Сильнее всего продажи новых легковых автомобилей упали на Чукотке (минус 25%). Также существенный спад зафиксирован в Москве (минус 13%).