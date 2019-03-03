РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 мар. Окружной конкурс красоты «Юная краса – 2019» состоится в поселении Малаховка подмосковных Люберец в воскресенье, сообщается в Instagram-аккаунте культурно-досугового центра «Союз».

«Третьего марта в 15:00 в КДЦ «Союз» состоится окружной конкурс «Юная Краса – 2019». Это будет конкурс красоты, обаяния и очарования. Существует мнение, что любой конкурс красоты – это шоу, обреченное на стопроцентный успех! Это – необыкновенное, удивительное зрелище, потому что красота сама по себе – явление удивительное и необыкновенное», – говорится в сообщении.

Конкурс пройдет по адресу: городской округ Люберцы, поселение Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. Задать вопросы можно по телефону: 8(495)501-41-88.