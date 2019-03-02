РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 мар. Фестиваль «Студеный лед» на катке «Космолед» в Королеве открыли эстафетой в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Впервые за время проведения этого фестиваля на льду встретились сборная ХК «Северо-Запад», представленная командами «Рублъ», «Энергия», «Ураган», «Патриот», «Зубово», «Сокол», «Королев», «Индастриалс» со сборной командой ХК «Юго-Восток» , за которую выступают клубы «Ястребы», «Дружина», «Звезда Гжели», «Александр Невский», «Химик», «Импульс», «Сборная Орехово» и «Арсенал».

«В Королеве фестиваль проходит во второй раз, приятно, что именно наш лед становится площадкой таких крупных мероприятий. В рамках фестиваля проходит не только матч, но и эстафета, в которой победила команда «Юго-Восток». Посмотреть матч пришли порядка 600 человек», - сказал заместитель руководителя городской администрации Илья Конышев.

После эстафеты стартовал матч между сборными. Команда-победитель будет представлять регион в Сочи.