РИАМО - 2 мар. Во время закрытия участка Сокольнической линии столичного метро 3 марта пассажирам предложат согреться горячим чаем у станции «Тропарево», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

3 марта на Сокольнической линии будут закрыты две станции - «Румянцево» и «Саларьево». В обычном режиме они заработают в понедельник в 05:30. Ограничения связаны с продлением линии до станции «Коммунарка». В этот день будут подключать оборудование нового участка к действующей сети метрополитена. Работы решили провести в воскресенье, когда поток пассажиров меньше всего.

«У «Тропарева» москвичам предложат горячий чай, а инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров подскажут, где находятся остановки компенсационных автобусов. На станциях метро разместили информационные плакаты, а на эскалаторах и в поездах звучат аудиообъявления», - уточняется в материале.

От «Тропарева» до закрытых станций пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах, которые будут ходить с 05:00 3 марта до 02:00 4 марта. При движении в сторону центра они будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от станции метро «Румянцево», на остановке «Дудкино». Это связано с тем, что возле самой станции нет пешеходного перехода через Киевское шоссе.

«Для бесплатных компенсационных автобусов заработают выделенные полосы на проспекте Вернадского (от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта), Ленинском проспекте (от проспекта Вернадского до улицы Академика Анохина) и Киевском шоссе (от улицы Адмирала Корнилова до Родниковой улицы). Сотрудники Центра организации дорожного движения просят автомобилистов быть внимательными и не выезжать на них», - добавляется на сайте.

Также остановку автобуса №890 возле станции метро «Юго-Западная» перенесут назад на 40 метров. Перенесут и остановки автобусов №№892, 507 и 734 около станции «Саларьево» - они сдвинутся на 100-120 метров вперед.

Для проезда в аэропорт «Внуково» советуют вместо автобуса № 911 пользоваться автобусами №№32 и 611. Первый останавливается возле станции «Рассказовка», а второй - около «Юго-Западной» и проезжает мимо «Тропарева».

Новый 12-километровый участок красной линии метро - это четыре станции: «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Основные работы уже завершены - технический пуск состоялся еще в середине января.

Открытие новых станций улучшит транспортную ситуацию в ТиНАО. Местные жители смогут экономить в поездках до часа в день. На 14% снизится нагрузка на станцию метро «Саларьево», на 22% на «Теплый Стан» и «Рассказовку», на 15% на «Бунинскую аллею».