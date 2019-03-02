РИАМО - 2 мар. В подмосковном Щелкове прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летию легендарного советского летчика-испытателя генерал-полковника авиации Ивана Дмитриевича Гайдаенко, именинника наградили медалью памяти Героев Отечества, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

В мероприятии приняли участие руководящий и личный состав Главного командования Воздушно-космических сил, командования военно-воздушных сил ВКС, Государственного летно-испытательного центра имени В.П.Чкалова, авиационных соединений и частей ВКС, представители районной администрации, ветеранских организаций ВВС, движения Юнармия и другие.

«В ходе мероприятия юбиляр награжден медалью памяти Героев Отечества. Свое музыкальное поздравление исполнил ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил», - говорится в сообщении.

Иван Гайдаенко родился 2 марта 1919 года в селе Песчаный брод Херсонской губернии. Уже во время учебы в машиностроительном техникуме обучался летному делу на самолете У-2. В 1937-1938 годы, будучи курсантом Одесской военной школы пилотов, участвовал в Финской войне. В 1941 году переучился на истребитель И-16.

За время Великой Отечественной войны совершил более 400 боевых вылетов, сбил лично четыре самолета противника и 26 в составе группы.

После завершения войны прошел путь от командира истребительного авиационного полка до начальника Государственного Краснознаменного научно-испытательного института ВВС - старшего летчика-испытателя.

С 1978 по 1987 годов являлся заместителем начальника главного штаба ВВС.

Награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, различными медалями.

Освоил более 60 типов самолетов, является заслуженным военным летчиком, кандидатом военных наук.