РИАМО - 2 мар. Сотрудники экстренных служб поверяют информацию анонима об угрозе взрыва на территории торгово-развлекательного и делового комплекса «Москва-Сити», сообщает ТАСС.

«Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в «Москва-Сити». Сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи, выехали на территорию комплекса для проверки данной информации», - сообщил источник в правоохранительных органах.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве и Подмосковье. Все эти сообщения оказались ложными.