РИАМО - 2 мар. В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» на своем поле сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов», сообщает Газета.ru.

«2:2 по итогам нашего матча. Яркий матч сегодня провели обе команды с удалениями с обеих сторон и четырьмя забитыми голами. Наверняка и зрители получили удовольствие от такой игры. Тем не менее, «Локомотив» потерял важные очки», - говорится в сообщении.

Игра прошла на стадионе «РЖД Арена». Главный судья матча - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия).