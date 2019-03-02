РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Подольская прокуратура направила иск в Подольский городской суд, чтобы обязать администрацию городского округа подвести газ и проложить дорогу к земельному участку многодетной семьи, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Татьяна Сучкова.

На основании постановления главы горокруга в 2015 году многодетной семье предоставили земельный участок в деревне Меньшово Подольска. При этом в нарушение статьи 6.2 закона Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» коммуникации к земельному участку до настоящего времени не подвели, хотя такая обязанность возложена на органы местного самоуправления.

«Городская прокуратура в 2018 году в адрес администрации горокруга Подольск вынесла представление, которое администрация рассмотрела, однако денежные средства для подведения необходимых коммуникаций не выделила. В связи с чем в феврале 2019 года прокуратура направила в Подольский городской суд исковое заявление об обязании администрации Подольска обеспечить земельный участок, предоставленный многодетной семье, газоснабжением, и подвести дорожную инфраструктуру», - сказала Сучкова.

В 2017 году на земельном участке многодетная семья возвела дом, однако ввиду отсутствия газоснабжения и дорожной инфраструктуры проживать в нем не может.