РИАМО - 2 мар. Американские инженеры из Массачусетского технологического университета создали головной убор для чтения мыслей, напоминающий распределяющую шляпу из «Гарри Поттера», сообщает Газета.ru.

Создатели устройства отметили, что вдохновлялись книгами английской писательницы Джоан Роулинг и шляпой из известного фильма.

«Одна из студенток Наталья Космина придумала «мыслящую шапку», которая фиксирует активность человеческого мозга и распознает объекты, которые представлял человек», - говорится в сообщении.

По ее словам, данное устройство поможет студентам повышать самооценку и успеваемость.

«Когда вы визуализируете объект, в мозгу возникают частоты и активность, которые мы можем уловить. В этом нет магии, это чистая неврология», - пояснила Космина.