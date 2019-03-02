РИАМО - 2 мар. На территории Московской области ожидаются сильные порывы ветра, метель и гололедица, водителям рекомендовали воздержаться от поездок на личном автотранспорте, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 03:00 до конца дня 3 марта в Московской области, начиная с северо-западных районов, ожидается снег, местами сильный, метель, усиление ветра порывами до 16 метров в секунду, заносы на дорогах, гололедица», - говорится в сообщении.

При снеге водителям советуют воздержаться от поездок на личном авто, машину поставить в гараж или вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья, разнообразные сооружения повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

«При гололедице передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения», - добавляется в материале.

Автолюбителям советуют не развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдать дистанцию.