РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Заместитель главы администрации Подольска по строительному комплексу Петр Гапонов предложил участникам долевого строительства план решения вопроса по возобновления строительства долгостроя ЖК «Ренессанс», его рассмотрят в Министерстве жилищной политики Московской области, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В концертном зале администрации городского округа Подольск в субботу состоялась очередная встреча с участниками долевого строительства многоквартирных жилых домов по адресу: Красногвардейский бульвар, дома №№33А и 33Б. В ней приняли участие заместитель главы администрации по строительному комплексу Петр Гапонов, председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский, конкурсный управляющий ЖК «Ренессанс» Сергей Тулинов и более 150 дольщиков.

«Гапонов предложил механизм решения вопроса по восстановлению строительства ЖК «Ренессанс» с учетом ситуации с бывшим застройщиком - фондом «Статус», который признан банкротом. В том числе провести экспертизу недостроенных домов, восстановить проектную документацию, определить сумму необходимых вложений для завершения строительства», - говорится в сообщении.

Одна из главных задач - повысить привлекательность объекта для потенциального инвестора. Это можно сделать, проведя экспертизу домов на Красногвардейском бульваре. Затем, получив проектную документацию и определив сметную стоимость завершения строительства ЖК «Ренессанс», приступить к реализации данного проекта.

Представители инициативной группы граждан задали ряд вопросов, обсудили детали представленного плана. В середине марта план выхода из сложившейся ситуации с долгостроем ЖК «Ренессанс» будет рассмотрен с участием представителей инициативной группы дольщиков в министерстве жилищной политики Московской области.