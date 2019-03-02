РИАМО - 2 мар. Более 75 тысяч жителей Подмосковья, по предварительным данным, приняли участие в Едином дне разъяснений по тарифам за вывоз мусора, в субботу консультации провели более 170 экспертов министерства ЖКХ региона, местных администраций, МосОблЕИРЦ, «Мосэнергосбыта», региональных операторов, управдомов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Сегодня лучшие областные эксперты, накануне я лично проводил с ними образовательный семинар, помогают жителям получить ответы на актуальные вопросы по тарифам региональных операторов, правильности и порядке начислений в строке «обращение с ТКО», многие другие вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с ТКО», - отметил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Адреса проведения дня разъяснений в каждом муниципалитете были опубликованы на сайтах администраций и в местных СМИ. По предварительным подсчетам, мероприятие охватило более 75 тысяч жителей Подмосковья.

С 1 января Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами, в том числе раздельный сбор мусора. В единых платежных документах появилась отдельная строка «Обращение с ТКО». Во дворах и домовладениях устанавливаются серые и синие баки-контейнеры - для мокрых/органических и для сухих отходов. Это позволит как минимум вдвое уменьшить объемы захоронения ТКО.

Современные комплексы по сортировке и переработке отходов уже построены и работают в Рошале, Зарайске и Серебряных Прудах. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще девять таких предприятий, в том числе с применением технологии глубинной сортировки. В течение нескольких лет будет построено также четыре современных завода по термическому обезвреживанию отходов с попутной выработкой электроэнергии.