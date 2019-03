View this post on Instagram

День разъяснений по тарифам за вывоз мусора прошел во всех муниципалитетах Подмосковья по поручению Губернатора > > > Консультации провели более 170 экспертов Министерства ЖКХ МО, местных администраций, МосОблЕИРЦ, Мосэнергосбыта, региональных операторов, управдомов. «Сегодня лучшие областные эксперты (накануне я лично проводил с ними образовательный семинар) помогают жителям получить ответы на актуальные вопросы по тарифам региональных операторов, правильности и порядке начислений в строке «обращение с ТКО», многие другие вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с ТКО», - сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. Адреса проведения Дня разъяснений в каждом муниципалитете были опубликованы на сайтах администраций и в местных СМИ. По предварительным подсчетам мероприятие охватило более 75 тыс жителей Подмосковья. Напомним, что с 1 января Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами, в т.ч. раздельный сбор мусора. В единых платежных документах появилась отдельная строка «Обращение с ТКО». Во дворах и домовладениях устанавливаются серые и синие баки-контейнеры - для мокрых/органических и для сухих отходов. Это позволит как минимум вдвое уменьшить объёмы захоронения ТКО. Современные комплексы по сортировке и переработке отходов уже построены и работают в Рошале, Зарайске и Серебряных прудах. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 9 таких предприятий, в том числе с применением технологии глубинной сортировки. В течение нескольких лет будет построено также 4 современных завода по термическому обезвреживанию отходов с попутной выработкой электроэнергии. #нашеподмосковье #экология #ЖКХ #мнепонятно