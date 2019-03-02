РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 мар. Во всех микрорайонах подмосковного Подольска в субботу прошел Единый день разъяснений по тарифам за вывоз мусора, в нем приняли участие около 180 человек, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Подольске специалисты встречались с жителями на семи площадках во всех микрорайонах муниципалитета – в территориальных отделах «Дубровицкий», «Лаговский», «Стрелковский», «Кузнечики», «Львовский» и территориальном управлении «Климовск». Основной площадкой мероприятия стал Дом культуры имени Карла Маркса, где на вопросы жителей отвечали заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, замглавы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко, представитель Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Александр Гаврилица и другие официальные лица.

«Всего в Дне разъяснительной работы по внедрению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в городском округе Подольск приняли участие около 180 человек, а прямую трансляцию в социальной сети «ВКонтакте» посмотрели 2,4 тысячи жителей», – говорится в сообщении.

Для удобства жителей в Подольске теперь работают два офиса компании «МСК-НТ». На проспекте Ленина в доме №97 расположен договорной отдел, где можно заключить договор на вывоз мусора собственникам индивидуальных жилых строений. В кабинеты №№316 и 317, расположенные в доме №59 на улице Комсомольская, можно обратиться с вопросами о начислении платы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Жителям, пришедшим на встречу, рассказали о том, какие категории граждан могут рассчитывать на льготы при оплате данной услуги. Мособлдума в конце февраля приняла соответствующий закон. С инициативой ввести дифференцированную оплату за вывоз мусора для пожилых граждан выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям. Теперь инициатива обрела статус закона, действующего с 1 января 2019 года, именно с этой даты произведут перерасчет оплаты.

Компенсация для неработающих пенсионеров составит 30 % в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, пенсионерам старше 70 лет – 50 %, пенсионерам старше 80 лет – 100 %. Данная мера соцподдержки будет предоставлена для 917 тысяч жителей Подмосковья в текущем году. В управлениях соцзащиты есть данные на всех льготников, им никуда обращаться не нужно, компенсации рассчитают автоматически. Пенсионеры без льготного статуса должны заявить о себе, компенсацию за вывоз мусора им не начислят, пока они не обратятся с этой просьбой в отделение соцзащиты.