РИАМО - 2 мар. К запуску первых двух направлений Московских центральных диаметров на железной дороге реконструируют и благоутроят остановочные пункты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«К запуску МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск реконструируем и благоустроим остановочные пункты на этих направлениях. Вместе с РЖД и пригородным перевозчиком ЦППК поставим на платформах скамейки, электронные табло, колонны экстренной связи и навесы от непогоды», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск, планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Еще три маршрута МЦД в разработке. Московские центральные диаметры свяжут разрозненные направления Московской железной дороги. Также появятся удобные пересадки на подземку и МЦК. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут. Работать МЦД будет так же, как и метро, — с 05:30 до 01:00.

Демонстрационный павильон МЦД работает на площади Киевского вокзала без выходных с 09:00 до 21:00. В нем установлены интерактивные панели, с помощью которых можно построить оптимальные маршруты движения по городу после запуска диаметров. Устройство покажет, сколько времени сэкономит пассажир, пользуясь новым видом транспорта, и на каких станциях можно будет пересесть на метро или МЦК.