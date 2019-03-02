РИАМО - 2 мар. В столичном музее AZ 19 марта откроется выставка «Птица-тройка и ее пассажиры», на ней можно будет увидеть картины Марка Шагала, Анатолия Зверева и скульптуры Вадима Космачева, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Посмотреть экспозицию можно будет с 19 марта до 18 августа. Новый проект объединяет офорты классика европейского модернизма Марка Шагала, графические произведения Анатолия Зверева и скульптуры Вадима Космачева, вдохновением для которых послужила поэма «Мертвые души» Николая Гоголя», - говорится в сообщении.

Шагал создал коллекцию из 96 офортов с изображением персонажей и сцен из поэмы по предложению французского книгоиздателя Амбруаза Воллара. Художник работал над этим два года, но книга долгое время оставалась в забвении. Лишь в 1948 году произведение наконец публикуется и получает Гран-при на международной биеннале в Венеции.

Работы Шагала для столичной выставки предоставил коллекционер Борис Фридман. Со многими из них москвичи еще не знакомы.

«В отличие от Шагала, Анатолий Зверев иллюстрировал Гоголя всю жизнь. К «Мертвым душам» Зверев подступался неоднократно - первые наброски датируются концом 1950-х, когда молодой художник буквально ворвался на московскую арт-сцену, а некоторые работы относятся к позднему периоду его творчества», - уточняется в материале.

Сегодня ценители говорят об остроумном и оригинальном замысле авангардиста, но создать развернутый и законченный цикл Звереву не позволили обстоятельства.

Космачев же представит зрителям совершенно новое, созданное специально для выставки произведение. Диалог с русским авангардом и новаторские эксперименты с динамическими формами сделали творчество эмигрировавшего советского скульптора одним из важнейших явлений в искусстве рубежа ХХ-XXI веков.

Кроме того, частью живого музейного пространства стали видеоработы художников-аниматоров Михаила Шепилова и Александры Анохиной.

Специально к выставке подготовили детские образовательные программы, а также кинолекторий Андрея Плахова «Гротеск и сатира».