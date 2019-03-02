РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 мар. Региональный оператор по вывозу мусора ООО «МСК-НТ» планирует оснастить все площадки многоквартирных домов в Подольске контейнерами для раздельного сбора мусора до конца марта, сообщил на встрече с жителями в субботу заместитель директора Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Александр Гаврилица.

«Компания ООО «МСК-НТ» планирует до конца марта оснастить все площадки возле многоквартирных домов в Подольске контейнерами по новым стандартам – синими для раздельного сбора бумаги, пластика, металла и стекла и серыми для оставшегося мусора. К 15 марта 2019 года планируется поставка еще одной единицы специальной техники для вывоза мусора из контейнеров заглубленного типа. Это позволит не только качественно и оперативно вывозить отходы, но и иметь стратегический резерв на случай поломки техники», – сказал Гаврилица.

По состоянию на 1 марта в горокруге установили 1767 серых контейнеров для смешанных отходов и 291 синий контейнер для сухих отходов, подлежащих переработке. В начале февраля регоператор использовал 54 единицы специальной техники, в том числе одну машину для контейнеров с раздельным сбором мусора, две – для контейнеров заглубленного типа. Этого оказалось недостаточно, и к 1 марта начали использовать 61 единицу техники, в том числе две машины для контейнеров с раздельным сбором мусора и четыре – для контейнеров заглубленного типа.

В настоящее время регоператор ООО «МСК-НТ» заключил в Подольске 529 договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 492 – с муниципальными и бюджетными предприятиями, 146 – с управляющими организациями.

Тариф на территории Чеховского кластера один из самых низких в регионе и составляет 7 рублей 57 копеек за один квадратный метр. Получить льготу в виде 50 % снижения платы за вывоз мусора могут инвалиды, ветераны, жители блокадного Ленинграда, семьи с детьми-инвалидами и пострадавшие от политических репрессий. Многодетным семьям будет предоставляться компенсация в размере 30 %. Льготы будут предоставлены малообеспеченным семьям в случае, если расходы такой семьи на коммунальные услуги превышают 22 % от общего семейного дохода.

Компенсация для неработающих пенсионеров составит 30 % в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, пенсионерам старше 70 лет – 50 %, пенсионерам старше 80 лет – 100 %. Данная мера соцподдержки будет предоставлена для 917 тысяч жителей Подмосковья в текущем году. Перерасчет сделают с 1 января 2019 года. На эти цели из бюджета региона выделят 742 миллиона рублей.