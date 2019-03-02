РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 мар. Жителям подмосковной Балашихи разъяснили порядок начисления платы за вывоз мусора по новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщила «РИАМО в Балашихе» исполняющая обязанности начальника управления ЖКХ администрации муниципалитета Юлия Смирнова.

Единый день разъяснений по тарифам за вывоз коммунальных отходов прошел в Балашихе на трех площадках: в МФЦ Балашихи, в общественно-политическом центре в микрорайоне Железнодорожный и в ДК «Рассвет» в деревне Соболиха. На вопросы ответили представители администрации округа, регоператора «Хартия», МосОблЕИРЦ и «Мосэнергосбыт».

«Самый острый вопрос, который сегодня беспокоит горожан, – правила начисления за вывоз мусора. Жители считают несправедливым, что им делают начисления по квадратным метрам, а не с человека. Это решение было принято не случайно. В Московской области много людей, которые фактически прописаны в Москве, а проживают в Подмосковье. К примеру, у нас только в микрорайоне Новое Измайлово проживает более 10 тысяч человек, а фактически прописано 4 тысячи человек, но мусор они выбрасывают здесь», – сказала Юлия Смирнова.

Она добавила, что теперь за вывоз мусора платят и те, кто летом приезжает в Подмосковье на дачу, и в чьих больших домах живет обслуживающий персонал без местной прописки.

«Все сегодняшние обращения и жалобы зафиксированы. Администрация вместе с регоператором будет продолжать плотно работать по этой теме. Скоро мы проведем несколько встреч с жителями частного сектора, в том числе – форум «Управдом», который проходит ежеквартально», – пояснила Смирнова.

Представитель филиала «Подмосковный» ООО «Хартия» Артем Тарасов рассказал, что сегодняшняя встреча была нацелена прежде всего для снижения социального напряжения, и жителей сегодня интересовали вопросы увеличения количества контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов во дворах многоквартирных домов, льгот для пенсионеров, сроков оплаты.

«Для жителей региона старше 80 лет льгота составит 100%, для пенсионеров от 70 до 80 лет – 50%, неработающих пенсионеров до 70 лет – 30%. Кроме того, все жители ИЖС имеют льготу на оплату 30%, а индивидуальные дома, расположенные в радиусе 2 километров от КПО и полигонов, – 70%», – сказал Тарасов.

Помимо этого, был установлен предельный тариф: от 200 рублей в месяц для владельцев домов площадью менее 100 квадратных метров. Владельцы домов большой площади, в которых проживают 1-2 человека, могут заключить с регоператором договор, приобрести индивидуальные бачки и оплачивать вывоз мусора по факту его образования.