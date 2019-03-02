РИАМО - 2 мар. С артиллеристами гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) стартовал лагерный сбор с боевыми стрельбами, он проходит на трех полигонах в Московской, Нижегородской и Ивановской областях, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

«Артиллерийские и ракетные подразделения выполнят нормативы по перемещению и развертыванию на учебно-боевых позициях, а также проведут боевые стрельбы и «электронные» пуски ракет. В ходе подготовки личный состав сдал зачеты по знанию предметов боевой и специальной подготовки», - говорится в сообщении.

В лагерном сборе принимает участие около 2 тысяч военнослужащих и более 300 единиц вооружения военной и специальной техники: самоходные гаубицы «Мста-С» и «Акация», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», а также минометные и противотанковые подразделения мотострелковых соединений и воинских частей.