РИАМО – 2 мар. Ведущий научный сотрудник Метеообсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Локощенко заявил, что солнце в феврале 2019 года в Москве светило всего 43 часа при норме в 72, месяц стал одним из самых «темных» за последние 20 лет, сообщает ТАСС.

«Февраль был не солнечным, темноватым, но далеким от рекордно низких значений. Продолжительность солнечного сияния составила 43 часа в феврале при норме в 72. Это один из самых «темных» февралей за последние 20 лет», - сказал Локощенко.

Он добавил, что до сих пор остается не побитым рекорд декабря 1968 года, когда продолжительность солнечного сияния составила ноль часов, «солнечный диск не был открыт ни на одну минуту».

Также февраль 2019 года в Москве отличался неустойчивой, резко меняющейся погодой с большим количеством циклонических вторжений, он вошел в тройку самых теплых в столице с начала XXI века.