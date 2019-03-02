РИАМО - 2 мар. Следователи Москвы организовали доследственную проверку по информации СМИ о том, что охранник продуктового магазина на востоке Москвы, избил ремнем двух подростков, сообщила РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Из информации СМИ следует, что дети были избиты ремнем за попытку взять бесплатную рекламную продукцию для макулатуры.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - отметила Иванова.