РИАМО - 2 мар. В субботу днем в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и подмосковном «Жуковском» задержали и отменили 43 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Утром в субботу количество задержанных и отмененных рейсов было 24.

В аэропорту «Внуково» задерживаются два рейса. В «Домодедове» 17 рейсов задержали, еще 12 отменили. В «Шереметьеве» задержаны десять рейсов.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек нет, отменены два рейса.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.