РИАМО - 2 мар. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал известие о смерти нобелевского лауреата академика Жореса Алферова, сообщает Газета.ru.

Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким академика, назвав его выдающимся ученым и «великим сыном белорусской земли».

«В Белоруссии его любили по-настоящему, и он с особой любовью всегда относился к своей Родине. <…> Мы навсегда запомним его как истинного патриота, человека с широкой душой и большим сердцем», - отметил Лукашенко.

По его словам, академик олицетворял собой высокие идеалы добра и справедливости.

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов умер в ночь на субботу на 89 году жизни. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске в Белорусской ССР. В 1952 году окончил факультет электроники Ленинградского электротехнического института имени В.И. Ульянова (Ленина), с 1953 года он работал в Физико-техническом институте имени А.Ф.Иоффе РАН. С 1987 занимал в институте пост директора.

С 1990 по 1991 год - вице-президент Академии наук (АН) СССР, председатель президиума Ленинградского научного центра, с 1991 года - вице-президент РАН, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.

Ученый занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, поэтому в 2000 году его вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером удостоили Нобелевской премии по физике.

В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом РАН.