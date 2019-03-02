РИАМО - 2 мар. Мужчину с проникающим колото-резаным ранением живота доставили в больницу от магазина в поселке Нахабино городского округа Красногорск, за нападение в полицию был доставлен собутыльник потерпевшего, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«28 февраля в 21:55 от магазина на улице Красноармейской в поселке Нахабино городского округа Красногорск бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости в больницу был доставлен и госпитализирован местный житель 1981 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими за совершенное преступление задержан житель Хакасии 1985 года рождения, проживающий в Красногорске. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанного избрана мера пресечения - подписка о невыезде, заключил представитель пресс-службы.