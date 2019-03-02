РИАМО - 2 мар. Частный дом загорелся в деревне Дергаево Раменского района, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 13:02 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Раменский район, деревня Дергаево, улица Красная, дом 18. Возгорание ликвидировали.

«Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, девять человек», - говорится в сообщении.