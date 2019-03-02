РИАМО - 2 мар. Похороны лауреата Нобелевской премии, академика Российской академии наук (РАН) Жореса Алферова пройдут в Санкт-Петербурге 5 марта, в тот же день пройдет и прощание с академиком в Санкт-Петербургском научном центре РАН, сообщает ТАСС.

Алферов будет похоронен на кладбище в Комарове под Санкт-Петербургом.

«Семья предполагает осуществить захоронение во вторник на Комаровском кладбище. Прощание пройдет в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной, в актовом зале», - сказал главный ученый секретарь Санкт-Петербургского научного центра РАН.

Алферов умер в ночь на 2 марта на 89-м году жизни.